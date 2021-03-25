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Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов

Полицейские Челябинска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» за минувшие сутки, 24-го марта, выявили четыре квартиры, собственники которых фиктивно поставили на учет по месту пребывания 11 нелегалов.

Квартиры выявлены сотрудниками полиции на территории Курчатовского, Тракторозаводского, Металлургического и Ленинского районов. Хозяева жилищ поставили иностранных граждан на учет за денежное вознаграждение, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения. Ранее один из челябинцев, который зарабатывал на мигрантах, был судим за имущественные преступления.

По неофициальной информации, стоимость нелегальной прописки в Челябинске составляет от десяти до двадцати тысяч рублей.

«Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции установлены собственники квартир в возрасте от 24 до 49 лет, которые фиктивно зарегистрировали в своих квартирах от двух до четырех иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Все иностранцы сняты с миграционного учета.

Напомним, фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать.

За фиктивную регистрацию грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.