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Челябинец, чтобы спастись от огня, выпрыгнул с четвертого этажа

Челябинец, чтобы спастись от огня, выпрыгнул с четвертого этажа

В Челябинске мужчине пришлось прыгать из горящей квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома, чтобы спасти себе жизнь. Он получил сильные ожоги, но выжил.

В эти минуты, что на снимке, пожарные Челябинска ликвидируют возгорание в квартире одного издомов по улице Шаумяна.

«Происходит горение в квартире на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома. Пожарные работают по повышенному номеру сложности, так как существует угроза распространения огня на кровлю здания. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 50 квадратных метров», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Из подъезда самостоятельно вышли 35 человек, из них шестеро детей. До прибытия пожарной охраны из горящей квартиры на четвертом этаже через окно выпрыгнул мужчина, он получил ожоги кистей рук и высотные травмы, находится в сознании, госпитализирован.

Работы на месте пожара продолжаются. Причина и обстоятельства пожара будут устанавливаются.