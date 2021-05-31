Челябинец грозился зарубить топором бывшую жену

В Челябинске сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, угрожавшего убийством топором бывшей жене. Сейчас он общается с сотрудниками полиции.



Бойцы группы задержания войск национальной гвардии по Челябинской области получили сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Лесная Челябинска бывший муж угрожает жене топором.



К прибывшим росгвардейцам обратилась 23-летняя местная жительница. Она указала на мужчину, рассказав, что он является её бывшим супругом. По словам девушки, у них возник словесный конфликт, после чего экс-супруг схватил топор и начал им размахивать, угрожая ей расправой.



Сотрудники Росгвардии установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний челябинец.



Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.