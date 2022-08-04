Челябинец, который постоянно затапливал офис сотовой компании, не пускал в свою квартиру коммунальщиков

Помощь судебных приставов понадобилась управляющей компании, чтобы попасть в квартиру челябинца для устранения течи водопроводных труб. Он регулярно затапливал офис сотовой связи, который находится под его квартирой, но отказывался пускать коммунальщиков.

Пострадавшей стороной в этой истории стал офис сотовой компании, помещения которого регулярно топило. Подозрения вполне обоснованно легли на квартиру на втором этаже. Вот только многократные попытки управляющей компании попасть внутрь для осмотра общедомовых труб в технологических нишах не увенчались успехом. Хозяин не желал видеть у себя никого посторонних, ссылаясь на дорогой ремонт своей квартиры.

«Суд принял сторону истца, обосновав свое решение положениями закона о обязанности жильцов предоставлять доступ к общедомовому имуществу, в частности, трубопроводам. В рамках исполнительного производства судебные приставы Центрального района города Челябинска установили, что квартира, где возможна неисправность системы канализации, пустует, хозяин живет в другом месте. Встретиться с ним удалось лишь после того, как сотрудники органа принудительного исполнения прибыли на адрес должника с постановлением судебного пристава-исполнителя о принудительном приводе гражданина», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Этого оказалось достаточно, чтобы владелец недвижимости вступил в диалог с управляющей компанией. Неисправность была выявлена и оперативно устранена. Но упрямство собственника квартиры обошлось ему недешево: челябинцу предстоит оплатить судебные расходы истца в размере шести тысяч рублей.