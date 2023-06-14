Челябинец, обвиняемый в диверсии на железной дороге, отправлен в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в диверсии на железной дороге, сообщает пресс-служба суда.

В следственном отделе УФСБ России по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения, было закрытым.

По итогам судебного заседания суд вынес постановление об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 12 августа 2023 года.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, челябинца задержали по подозрению в поджоге релейных шкафов на перегоне Южно-Уральской железной дороги.