Челябинец погасил долг за алименты после ареста автомобиля

Житель Курчатовского района города Челябинска выплатил бывшей жене 275 тысяч рублей алиментных платежей после изъятия автомобиля судебными приставами.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, должник уклонялся от общения с судебными органами: не реагировал на извещения и не предоставлял сведений о трудоустройстве. Рост задолженности заставил приставов принять меры: после одного из судебных заседаний минивэн должника был арестован и изъят.

На следующий день после получения процессуальных документов мужчина явился в Курчатовский отдел судебных приставов и попросил квитанцию на оплату. В этот же день долг был оплачен, а меры принудительного исполнения отменены.

Вместе с платежными документами должник представил приставам справку о трудоустройстве. Как только документ будет подтвержден, взыскание будет обращено на его заработную плату.