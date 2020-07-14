Челябинец погасил долг за алименты после ареста автомобиля
Житель Курчатовского района города Челябинска выплатил бывшей жене 275 тысяч рублей алиментных платежей после изъятия автомобиля судебными приставами.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, должник уклонялся от общения с судебными органами: не реагировал на извещения и не предоставлял сведений о трудоустройстве. Рост задолженности заставил приставов принять меры: после одного из судебных заседаний минивэн должника был арестован и изъят.
На следующий день после получения процессуальных документов мужчина явился в Курчатовский отдел судебных приставов и попросил квитанцию на оплату. В этот же день долг был оплачен, а меры принудительного исполнения отменены.
Вместе с платежными документами должник представил приставам справку о трудоустройстве. Как только документ будет подтвержден, взыскание будет обращено на его заработную плату.
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