Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками

В Челябинске задержан местный житель, совершавший кражи автомобильных колпаков. Чтобы оперативно скрываться с места преступлений, он приматывал колпаки скотчем к велосипеду, который, к слову, тоже был краденым.

Сотрудники охранного предприятия «Витязь» получили ориентировку от сотрудников полиции вчера, третьего мая, около двух часов ночи. Помощь требовалась в поимке мужчины, который незаконным способом завладел велосипедом и скрылся.

Спустя некоторое время, следуя по маршруту, сотрудники группы быстрого реагирования заметили мужчину, схожего по приметам. Велосипедиста задержали и оперативно передали в полицию.

К украденному транспортному средству оказались примотаны еще и четыре «колпака» от автомобиля ГАЗель.

«Хотел снять один. А потом снял все четыре…», - сказал задержанный.

Зачем, он и сам, похоже, не знает.

Хозяин угнанного велосипеда и собственник автомобиля ГАЗель намерены написать заявление в полицию.

Отметим, кражи с использованием велосипедов не единичны в Челябинской области. Так, в декабре 2020 года в Октябрьском районе с местного сельхозпредприятия в селе Чудиново на велосипедах злоумышленники вывезли 400 килограммов пшеницы. В рабочее время они наполнили пшеницей восемь мешков и спрятали их на территории, договорившись вывезти в ночное время. По данному факту было возбуждено уголовное дело.