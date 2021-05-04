04.05.2021
Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
04.05.2021
Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие
04.05.2021
Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
04.05.2021
Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
04.05.2021
В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции
04.05.2021
«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета
Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021