Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их

В Челябинске оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который нападал на прохожих с битой и грабил их.

В полицию Ленинского района Челябинска обратились два местных жителя, которые рассказали, что у одного из домов по улице Гагарина к ним подбежал неизвестный и, ударив их битой, потребовал отдать все ценное имущество. В результате один потерпевший лишился сотового телефона, второй – денежных средств в сумме около восьми тысяч рублей.

«По приметам, указанным потерпевшими, был составлен словесный портрет, опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении противоправного деяния задержан неработающий, ранее судимый местный житель. Сотрудниками полиции установлено, что похищенное имущество злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый в порядке статьи 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания.

Мера пресечения избирается.