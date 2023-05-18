Челябинец угнал машину умершего человека

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в угоне автомобиля, который был зарегистрирован на умершего человека.

В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что на автомашине некоторое время передвигались по городу. В ходе дальнейших розыскных мероприятий она была обнаружена сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Челябинску возле дома по улице Труда.

Впоследствии сотрудниками отдела уголовного розыска ОП «Тракторозаводский» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан угонщик транспортного средства – не работающий, ранее не судимый местный житель.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый некоторое время назад купил у хозяина автомобиля комнату в доме по улице Первой Пятилетки. В оставшихся вещах он нашел ключи от машины, выяснил у соседей, где она припаркована и поехал кататься по городу. Завершив поездку у дома по улице Труда, злоумышленник бросил автомобиль и вернулся домой», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.