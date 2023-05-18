18.05.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
18.05.2023
Челябинец угнал машину умершего человека
18.05.2023
Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят
18.05.2023
Кое-что из «сезонной» переписки
18.05.2023
Новый взгляд на документооборот: ММК представил в Москве платформу АТАЧ
18.05.2023
В Библионочь челябинцы будут вместе читать и не только
Челябинец угнал машину умершего человека
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
16.05.2023
В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория
16.05.2023
Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023