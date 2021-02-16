Челябинец взял кредит и перевел «сотруднику банка» почти три миллиона рублей

В Челябинске полицейскими вновь зарегистрирован факт мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка». На этот раз сумма ущерба составила почти три миллиона рублей.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратился 29-летний местный житель, который рассказал, что ему звонили неизвестные, представившиеся работниками банка. Звонившие убеждали челябинца, что кто-то пытается похитить денежные средства с его банковского счета, и для предотвращения хищения пострадавшему необходимо снять все деньги и перечислить их на «резервный» счет.

«Введенный в заблуждение мужчина снял со сберегательного счета около 1 400 000 рублей, после чего множеством операций осуществил переводы денег на абонентские номера через банкомат в одном из местных магазинов. На следующий день ему позвонил тот же мужчина, пояснивший, что на имя заявителя теперь пытаются оформить кредит, чтобы избежать неприятностей, ему необходимо самому взять заем и тут же его погасить путем перевода денежных средств на «безопасный» счет», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Мужчина проехал в отделение банка, оформил кредит на сумму 450 000 рублей, получил деньги в кассе и перевел злоумышленникам. Далее, действуя по указанию аферистов, через онлайн-приложение взял еще кредит на сумму более 870 000 рублей, которые впоследствии также перечислил на неустановленный счет. Сумма причиненного ущерба составила свыше 2 700 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев быть острожными. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. Когда вы держите в руках денежные средства, снятые со своих банковских счетов или полученные за счет кредитования, остановитесь, обратите внимание – вашим деньгам ничего не угрожает, они уже у вас в руках, не следует их переводить на якобы резервные счета, обогащая таким образом мошенников. Работники кредитных организаций никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние счета.