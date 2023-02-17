Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов

В Челябинске расследуется уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которая оформила на своих родственников более десяти микрозаймов на общую сумму около 130 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, полицейскими установлено 11 эпизодов мошенничества. Горожанка посредством сети Интернет, предоставляя ложные и недостоверные сведения, заключала с микрофинансовыми организациями кредитные договоры на суммы от трех до 70 000 рублей.

При подаче заявок на получение микрозайма, челябинка указывала паспортные данные своих близких родственников и свой расчетный счет. Таким образом девушка оформила 11 кредитов в разных микрофинансовых организациях на общую сумму около 130 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.