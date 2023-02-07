07.02.2023
Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты
07.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на восьмое февраля (18+)
07.02.2023
Башня Тамерлана и древнее кладбище в Варненском районе - в единой зоне охраны
07.02.2023
Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений
07.02.2023
В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений
07.02.2023
Бизнес-леди из Челябинска будут судить за хищение трех миллионов рублей
26.01.2023
Задержан челябинец с крупной партией мефедрона
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
24.01.2023
Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023