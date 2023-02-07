Челябинка в поисках заработка лишилась всех сбережений

Жительница Челябинска, пытаясь заработать, лишилась всех денежных средств. Аферисты «развели» ее в одном из известных мессенджеров.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей поступило предложение подработать от неизвестной женщины. Труд заключался в том, что необходимо было покупать товар, переводя деньги на указанную карту, тем самым «повышая продажи».

В первый день подработки она перевела сто рублей, а вернулось более тысячи. На второй день, поверив в правдивость предложения, потерпевшая произвела девять переводов на сумму около 58 000 рублей, но каких-либо обратных зачислений на карту не поступило, после чего женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские обращают внимание, что распространённый прием мошенников — это предложение некоей выгоды за минимальные усилия. Злоумышленники рассчитывают на то, что материальная заинтересованность пересилит бдительность.

«Такая модель легко срабатывает, если человек делает некие привычные манипуляции, например, не в первый раз оформляет заказ в интернете. Помните, что надежные работодатели применяют понятные и прозрачные системы расчетов. Если вам под какими-либо предлогами неизвестные лица предлагают легкий заработок, для чего необходимо вложить определенную сумму, которая потом вернется вдвойне, втройне и так далее, то можете быть уверены, что это финансовая пирамида и мошенничество», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

Если вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02.