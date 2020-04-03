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Челябинка в соцсетях обвинила медиков в сокрытии данных о заболевших коронавирусом

Происшествия
Сегодня, 15:50
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске за распространение фейковой информации о коронавирусе к административной ответственности в виде 30-тысячного штрафа привлечена местная жительница.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» женщина разместила заведомо недостоверную информацию о количестве заболевших COVID-19.

Как сообщил корреспонденту агентства "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органах, женщина заверяла, будто медикам сказали диагностировать у заболевших только ОРВИ и грипп. Данная информация не соответствует действительности.

"По данному факту сотрудниками полиции составлен административный протокол по части девятой статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Злоупотребление свободой массовой информации". Материалы проверки были направлены в Тракторозаводский районный суд, который назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сообщила заместитель руководителя отдела информации и общественных связей регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

Это не единственный (уже шестой) случай "коронавирусных" фейков в Челябинской области.

Так, ранее полицейскими Магнитогорска в ходе проверки информации по размещенным в сети Интернет сведениям установлено, что местный житель в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к одной из публикаций разместил заведомо недостоверную информацию с фотографией, на которой был изображен армейский автомобиль с размещенным на крыше автоматическим оружием и рядом стоящие сотрудники ДПС. Комментарий к фотографии сообщал, что это «Граница Самарской и Оренбургской областей».

Он также оштрафован на 30 тысяч рублей.

"Сотрудники полиции напоминают, что за распространение в СМИ и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность", - добавила Светлана Саломатина.

Напомним, 31 марта Алексей Текслер подписал постановление о введении в области режима обязательной самоизоляции в условиях действующего режима повышенной готовности.

Как отметил глава региона, первый день самоизоляции показал, что далеко не все жители области осознают серьезность момента и самоизолировались дома после выхода постановления губернатора. Об этом, как отметил Алексей Текслер, говорят многочисленные звонки, эмоциональные комментарии в социальных сетях.

Главное управлением МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев внимательно относится к публикуемым в сети Интернет и мессенджерах материалам, ориентироваться только на официальные источники информации.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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