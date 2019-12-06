Челябинск захлестнула волна краж из автомобилей

Челябинские полицейские задержали квартет автоворов. За одну ночь парни обчистили пять машин, сняв с них аккумуляторные батареи. Все пострадавшие владельцы авто не стали ставить их на охраняемые и платные стоянки, а предпочли оставить машины у дома.

В отдел полиции Калининского отдела полиции Челябинска обратился местный житель, который сообщил, что группа молодых людей пытаются вскрыть его автомобиль. Преступление было совершено ночью пятого декабря.

На место был направлен экипаж ДПТ. Во дворе одного из домов их внимание привлекла машина, за рулем которой находился 21-летний парень. В ходе общения со стражами порядка он занервничал. Было принято решение досмотреть его автомобиль. В багажнике полицейские нашли две аккумуляторные батареи и инструменты для их демонтажа.

«Наличие и происхождение аккумуляторов молодой человек внятно пояснить не смог. Полицейскими обследована близлежащая территория, на которой обнаружены еще три аккумуляторных батареи и пять автомобилей отечественного производства, имевшие следы вскрытия капотов. На место происшествия были вызваны дополнительные экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. После чего в этом же дворе задержали еще трех подозреваемых», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Молодые парни были доставлены в полицию.

«В отделе полиции «Курчатовский» по данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража». В отношении одного подозреваемого вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще один в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Несколькими днями ранее полицейские раскрыли еще два факта кражи из машин. Они были совершены в Курчатовском районе Челябинска. Пострадали также автомобилисты, которые не стали ставить свои автомобили на охраняемые парковки, а бросили их во дворах.

За совершение данных преступлений были задержаны двое местных жителей, которые ранее были неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Им грозит до двух лет лишения свободы.

«Просьба проявлять бдительность по сохранности автотранспорта и личного имущества. Не следует оставлять машины без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Также, не оставляйте ключи в замке зажигания и ценные вещи в салоне автотранспорта. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если покидаете его на непродолжительный период времени. По возможности необходимо оборудовать автомобиль противоугонными устройствами и автомобильной сигнализацией», - говорит начальник отдела дознания МВД России по городу Челябинску Михаил Хурлет.

Автомобильная сигнализация спасает во многих случаях, но не стоит забывать, что воруют аккумуляторы злоумышленники и при ее наличии. Опытные воры добираются до АКБ без вскрытия салона. Сигнализация успокаивает внимание владельца автомобиля, но не охраняет само транспортное средство. На любом китайском интернет магазине, который занимается продажей электроники - без труда можно найти грабберы для фиксации кода сигнализации.

Кроме того, не во всех сигнализациях на последний выведен концевой выключатель. Процедура кражи оказывается незаметной. Что делать, если уже установлена такая система? Это устройство продаётся и устанавливается отдельно. Нелишним будет настроить срабатывание при минимальном открытии, иначе злоумышленник сможет перерезать кабель. Есть и дополнительные методы, как защитить АБК от кражи. Можно установить дополнительный замок на капот.

Стражи порядка советуют владельцам машин, пострадавших от действий «автопотрошителей», сразу обращаться в полицию. Это увеличивает шансы поймать автомобильного вора по «горячим» следам. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.

Добавим, к уголовной ответственности привлекают только за причинение материального ущерба от 2,5 тысяч рублей. Если АКБ стоит меньше, автовладелец все равно имеет право вызывать полицию, но она может отказаться заводить дело. Однако осведомить соответствующие органы имеет смысл, чтобы у них было больше информации о преступниках.