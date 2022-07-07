Челябинск заполонили поддельные пятитысячные купюры высокого качества

Челябинские полицейские предупреждают горожан о появлении в обороте поддельных денежных знаков. По статистике чаще всего злоумышленники осуществляют сбыт поддельных купюр номиналом две и пять тысяч рублей.

Среди выявленных фальшивых купюр номиналом пять тысяч рублей наиболее часто встречаются серии: «аб», «ам», «АК», «ах», «ба», «бв», «бм», «бт», «бь», «вм», «вс», «ма», «мв», «мх», «са», «сх», «хб», «хт», «хь», «эб», «эс», номиналом две тысячи рублей – АА.

«Зачастую фальшивки сложно отличить от оригинала на глаз и большинство фактов выявляется только в банке при пересчете денежных средств. Данный вид преступлений имеет высокую степень латентности, выявление лиц, совершающих сбыт поддельных денежных знаков, во многом зависит от бдительности граждан и своевременности обращения в органы внутренних дел», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Челябинские полицейские в очередной раз напоминают жителям региона о том, как отличить пятитысячную фальшивку от настоящей купюры.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания.

Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветной герб Хабаровска, который изображен на купюрах достоинством в пять тысяч рублей не меняют свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Основной цвет купюры номиналом 2000 рублей – синий. На банкноте с одной стороны изображен вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, с другой - космодром «Восточный». Банкнота имеет два серийных номера с двухбуквенным обозначением серии и 9 цифрами номера.

«В первую очередь граждане должны быть внимательными при совершении сделок в мелкорозничных торговых точках, АЗС, на рынках. Также стражи порядка рекомендуют не разменивать купюры незнакомым лицам», - добавила Любовь Гайнулина.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.