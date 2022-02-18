Челябинская епархия заявила об «атаке» на город последователей запрещенного в России китайского культа

Миссионерский отдел Челябинской епархии заявил об информационной атаке деструктивных сил – последователей китайского психокульта «Фалуньгун», деятельность которого запрещена как в России, так и в Поднебесной, проявивших активность в середине февраля текущего года.

«На днях многие челябинцы обнаружили у себя в почтовых ящиках информационный листок в формате четырехстраничной газеты «Фалуньгун в мире» – разумеется, не имеющий никаких выходных данных, но зато повествующий о якобы «зверствах» китайских властей в отношении представителей человеколюбивого культа, который всего-навсего заботится об оздоровлении населения средствами традиционной китайской медицины. Листок сообщает, что в отношении последователей «Фалуньгун» в Китае применяется сто видов пыток, что у них изымаются органы для имплантации благонадежным людям. Озабоченность в связи с этим, сообщает листок, выразили даже эксперты ООН. Все это должно потрясти впечатлительных российских граждан, которым, конечно, хорошо известно, чего – в условиях ожесточенной информационной войны - стоят западные «экспертизы», особенно в плане их фактического наполнения», - отмечают в миссионерском отделе Челябинской епархии.

Деструктивный психокульт «Фалуньгун» (другое название - «ФалуньДафа») появился в китайском Чанчуне в 1992-м году. Его создатель Ли Хунчжи, мелкий клерк, даже не имеющий высшего образования, объявил себя Мастером, древним учителем мудрости, носителем и транслятором сакральных знаний, которым много тысяч лет.

«На деле учение «Фалуньгун» представляет собой обычную оккультную смесь из китайской гимнастики цигун, обрывков философии даосизма, западных методик суггестивного воздействия и даже некоторых христианских идей: о конце света, финальной схватке добра со злом, в ходе которой все обычные люди, то есть не практикующие «Фалуньгун», будут истреблены демонами, а «верные» вознесутся на небеса», - сообщает миссионерский отдел Челябинской епархии.

Очень скоро Ли Хунчжи объявил о своих сверхспособностях: он якобы умеет летать, невидимо сопровождать своих последователей, обездвиживать людей, предсказывать будущее и контролировать погоду. Это, правда, не помогло ему, когда в 1999-м году в Китае начались преследования последователей культа: не пожелав стать невидимым и обездвижить преследователей, он благополучно улетел в США, но не сам по себе, а на банальном самолете. При этом и гром небесный не разразил «красного дракона» – так Ли Хунчжи назвал коммунистическую партию Китая, инициировавшую преследования. Тем не менее, все, что изрекает Мастер – истина в последней инстанции, в которую нужно верить безоговорочно.

Культ привлек внимание китайских властей после того, как его последователи проявили высокую мобилизационную способность (в конце 1990-х годов в Китае прошли демонстрации «Фалуньгун» с участием десятков тысяч людей) и начали умирать люди, отказывающиеся от лечения: Ли Хунчжи объявил, что старость и болезни – результат действия кармы, поэтому лекарства никому помочь не могут. Многие последователи культа, желающие побыстрее достичь обещанного Мастером совершенства, стали совершать самоубийства, причем нередко в изощренной форме: так, в 2019-м году несколько человек сожгли себя на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Психокульт «Фалуньгун», как и многие деструктивные организации, имеет несколько степеней посвящения. Новичку, особенно иностранцу, например, никто не скажет, что в соответствии с вероучением высшей расой являются китайцы и что поэтому межрасовые браки запрещены. Вместо этого ему расскажут о неслыханном терапевтическом эффекте методик «Фалуньгун», о миролюбии, сострадательности и толерантности последователей культа.

Но россиянам следует знать, в частности, то, что официальной эмблемой «Фалуньгун» является свастика – та самая, под которой фашистские самолеты бомбили мирные города, под которой гитлеровцы истребляли «неполноценные» расы.

«Можно сколько угодно говорить о том, что выбранная Ли Хунчжи символика является древним солярным знаком или моделью Вселенной, но невозможно поверить в то, что мало-мальски образованный (хотя бы на уровне школы) китаец в конце ХХ столетия не знал, чем свастика была в его середине и какие ассоциации она вызывает в Европе и России. Иначе как демонстративным оскорбительным кощунством назвать это нельзя, и очень большие вопросы сразу возникают к тем россиянам, которые – в соответствии с доктриной «Фалуньгун» – «толерантно» относятся к подобной символике», - подчеркивают в миссионерском отделе Челябинской епархии.

Также приводится недвусмысленная публикация «Фалуньгун», непосредственно относящаяся к России: «Владивосток, Хабаровск, Нерчинск, Сахалинская область, внешняя часть гор Синань, остров Сахалин, 64 деревни к востоку от реки Хэйлунцзян – эти названия никогда не сотрутся из памяти китайцев. Обширные и плодородные земли на северо-востоке Китая, унаследованные от предков, теперь простираются немым укором, вызывающим боль и наносящим оскорбление практически каждому гражданину Китая. Девятое и десятое декабря 1999 года – два дня позора, который китайцы не скоро забудут. В течение тех двух дней президент России Борис Ельцин и глава Китая Цзян Цзэминь подписали в Пекине протокол по восточному и западному участкам российско-китайской границы между правительствами Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Земли, оговоренные в протоколе, которые, возможно, могли быть возвращены Китаю, как случилось с Гонконгом и Макао, были отданы Цзяном России. Шаг, предпринятый за спиной китайцев Цзяном ради достижения своих собственных целей, уничтожил перспективы дальнейшего развития.

Из-за этой сделки были потеряны некоторые территории Северного Китая, среди которых – провинция Вайсин, занимающая территорию в 600 тысяч квадратных метров к югу от внешних гор Синань и реки Хэйлунцзян; район Удун, занимающий более 400 тысяч квадратных километров к востоку от реки Уссури; Тувинский район в 170 тысяч квадратных километров и остров Сахалин с территорией в 76,4 тысячи квадратных километров».

«Понятно, какое геополитическое будущее уготовано России, если к власти в Китае придет амбициозное и хищное движение «Фалуньгун». Также понятно, почему «Фалуньгун» и ее лидер пользуются всемерной поддержкой США», - отмечают в миссионерском отделе Челябинской епархии, который в связи с активизацией опасного психокульта на Южном обращается к органам исполнительной власти с настоятельной просьбой обратить внимание на противозаконную деятельность в Челябинске функционеров организации «Фалуньгун».

Также миссионерский отдел Челябинской епархии призывает южноуральцев ответственно относиться к своему духовному выбору.