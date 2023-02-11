Челябинские оперуполномоченные задержали грабителя

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемого в совершении грабежа сотового телефона.

В дежурную часть Отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску поступило сообщение о совершении хищения сотового телефона у 47-летней женщины.

Потерпевшая пояснила полицейским, что в дневное время у дома по улице Курчатова к ней подбежал неизвестный и выхватил из ее рук смартфон в момент телефонного разговора. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей. Очевидцами противоправного деяния стали случайные прохожие.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий - опроса очевидцев и отработки ранее судимых лиц личность подозреваемого была установлена. Вскоре по месту его проживания стражи порядка его задержали. В ходе проведения обыска в квартире подозреваемого полицейскими была обнаружена и изъята сим карта из похищенного телефона. Сам гаджет злоумышленник успел продать и потратить вырученные деньги..

В отношении подозреваемого - ранее неоднократно судимого за хранение наркотиков местного жителя,1992 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.