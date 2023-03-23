Челябинские полицейские установили личность «манхэттенского стрелка», который 19 марта стрелял из охолощенного оружия.

«Им оказался мужчина, проживающий на третьем этаже того же дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, речь идет о многоквартирном жилом доме по улице Набережная Героя России Сергея Кислова в ЖК «Манхэттен», жильцы которого 19 марта обратились в полицию.

Как рассказали в региональном полицейском главке, в настоящее время с челябинцем работают полицейские. Решается вопрос об административном аресте стрелка.