Челябинские полицейские заявили о голодовке

Полицейские и пенсионеры МВД из Челябинска, которых выселяют из квартир, записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, руководителю МВД и главе ФСБ. Они просят подключиться к решению их проблем с жильем.

Обращение опубликовано в паблике «Типичная полиция». На кадрах видно, что оно записано в подъезде жилого дома.

«До сих пор не возбуждено уголовное дело по фактам нарушения прав действующих и бывших сотрудников полиции, которые ранее получили жилье в доме № 63б по улице Российская в Челябинске, построенном для сотрудников МВД. В случае получения отказа в возбуждении уголовного дела от Следственного комитета Челябинской области в отношении должностных лиц ГУВД и администрации города действующие сотрудники полиции и пенсионеры МВД объявят голодовку и встанут с одиночными пикетами у зданий всех ведомств Челябинска и области. Нам терять нечего», - говорится в обращении.

Напомним, ранее группа участковых уполномоченных Челябинска записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву о том, что администрация Челябинска различными способами пытается выселить их из квартир.

Добавим, жилье стражам порядка было предоставлено по договорам служебного найма на период прохождения службы. Оно не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации.

Вместе с тем, администрация Челябинска готова рассмотреть вопрос дальнейшего проживания полицейских при изменении статуса жилья и на условиях найма жилого помещения муниципального жилфонда коммерческого использования.

При этом председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову организовать процессуальную проверку.