Челябинские силовики задержали вице-мэра Олега Извекова

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Олега Извекова. В его кабинете сегодня, 18 февраля, прошли обыски.
Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал собственный информированный источник в правоохранительных органах.
Официально силовики информацию о задержании Извекова пока не комментируют. Ни один из представителей пресс-службы администрации Челябинска трубки не берет.
Напомним, заместителем главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков был назначен в феврале прошлого года. До этого времени он работал директором по проектам АО «Челябинский радиозавод «Полет».