Ветераны радиозавода «Полет» бьют тревогу по поводу срыва гособоронзаказа

В редакцию ИА «Урал-пресс-информ» поступило открытое письмо ветеранов радиозавода «Полет» из общественного движения «Полету жить», которым небезразлична судьба предприятия. Впервые завод не выполнил гособоронзаказ и, по мнению авторов письма, находится в предбанкротном состоянии. О причинах, почему так происходит, они рассказывают в своем письме, цель которого - обратить внимание общественности, руководства радиоконцерна «Вега», корпорации «Ростех», которым подчиняется завод, на необходимость принятия срочных мер, чтобы спасти предприятие, вывести его из кризиса.

«В августе 2018 года исполнилось два года, как в АО «ЧРЗ «Полет» сменилось руководство, - пишут ветераны предприятия. - Новым генеральным директором прославленного челябинского завода был назначен Александр Геннадьевич Нестеров. Кстати, назначен он был вне конкурсной процедуры.

Ожидания заводчан от нового назначения были большие. Чехарда смены генеральных директоров и, соответственно скандалов, им сопутствующих, изрядно мешали развитию завода. Завод разрабатывает и производит сложную радиотехническую аппаратуру для Росавиации и Минобороны РФ. У каждого изделия сложная технология и длительный цикл изготовления. От слаженности работы всех подразделений зависит своевременность выполнения государственных контрактов. За многие годы работы на предприятии сформировался коллектив профессионалов. От нового руководителя требовалось сохранить продуктовую линейку, расширить ее и вдохнуть в предприятие новую жизнь, но что-то пошло не так, хотя отчеты были правильные.

Кадры

Такой текучки кадров сложно себе представить. Сменились все руководители высшего звена. По причинам разногласий с новым руководством уволились руководители среднего звена в закупках, производстве, у технологов, экономистов и конструкторов. Уволилось много грамотных сотрудников, непосредственных исполнителей. На руководящие должности были приняты лояльные сотрудники и не важно, что без образования, с многочисленными сменами мест работы и сомнительным прошлым. Подобные эксперименты можно проводить, когда у тебя есть команда профессионалов, с которой ты пришел на предприятие. Замена любого пусть рядового или руководящего сотрудника на таком сложном предприятии, как «Полет», неминуемо приводит к увеличению временных издержек. Генеральный директор должен знать эту аксиому, но, судя по всему, в приоритете при назначении на должности был не профессионализм сотрудников, а их лояльность. Такая кадровая политика привела к тому, что нет притока молодых специалистов во все основные подразделения завода (производство и инженерные службы). «Развивается» только вновь организованный Санкт-Петербургский филиал. Здравомыслящий и ответственный руководитель, если и планирует открывать конструкторский филиал завода, но должен делать это не в ущерб кадрам головного предприятия, тем более, что этот филиал номинальный и покажет отрицательную эффективность.

Заводской профсоюз, став зависимым от руководства, значительно ограничил свои возможности в отстаивании интересов работников.

Давайте посмотрим, как пошли дела «Полета» с такой новообретенной командой.

Финансы

На протяжении нескольких предыдущих лет валовая выручка завода находилась на уровне 1,7-1,8 млрд. руб., примерно. В августе 2018 года Александр Геннадьевич Нестеров получил устойчивое предприятие с «приличной» суммой на счетах. За 2018 год можно было смело отчитываться. А вот результаты 2019 года удивляют. Вроде бы набрал верных себе «профессионалов», а выручка «дутая». Показана выручка на уровне 1,7 млрд. руб., из которых «накрутили», гоняя деньги по дружественным конторам, порядка 400…500 млн. руб. Действительно профи! Главное, что отчет хороший! Вроде бы выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские (НИОКР) работы, но до 90% финансирования уходит сторонним предприятиям типа ООО «НПК «ТИМ» и ООО «ЭКБ-НЕВА». На это же предприятие заводят и изготовление основных узлов, блоков и изделий, строительные и пусконаладочные работы (НПР) на местах эксплуатации. Финансирование по основным видам работ, а это закупка комплектующих, изготовление, НИОКР, строительство и ПНР выводятся с завода на подконтрольные предприятия. Растет кредиторская задолженность.

Техническая политика

С точки зрения производства, технологии и разработки АО «ЧРЗ «Полет» находится не в самом плохом положении в отрасли. И каждый предшествующий директор хотел, чтобы технологии, производство и разработки развивались и развивали завод, повышали эффективность. Какое оборудование было приобретено за эти два года? Никакого! Выполнены работы и вложены средства по организации подразделения по развитию темы «Умный город», эффективность от которых будет 0% или отрицательная. Основные фонды остаются незагруженными. Техническая политика отсутствует.

Товарная продукция

Традиционный рынок для АО «ЧРЗ «Полет» это изделия радиолокации, навигации и связи для военной и гражданской авиации. Это такие изделия как АОРЛ-1АС (1АМ), РСБН-4НМ, ПРМГ-76УМ, РМА/РМД/РМД-П-2010, СП-90, СП-2010. Можно сказать, что это практически весь набор основной наземной техники, которая устанавливается на аэродромах. Эти изделия были разработаны раньше и получили сертификаты до 2018 года и изготавливаются примерно с 2007 года. Каждое из них имеет свой рынок сбыта. Крайне медленно, а точнее никак ведутся работы по продвижению на рынке радиомаячной системы посадки СП-2010, сертификат типа на которую был получен еще в августе 2018 года. По серийным локаторам (АОРЛ-1А) спрос сохранится еще на протяжении 2020…2022 годов, по изделиям РСБН\ПРМГ с учетом рисков снижения финансирования государственного заказа спрос будет резко снижаться. По изделия РМА/РМД/РМД-П/СП-2010 новой администрации не удалось привлечь заказчиков, хотя данные изделия конкурентноспособные, но они не изготавливаются. Какие меры предприняты для поддержания товарного ряда и его расширения? Присутствуют скромные потуги разработать радиолокационную систему посадки (РСП-2Ст), малогабаритные радиолокаторы «Миасс» и «Таганай», модернизировать серийные изделия, что-то сделать в области «умного города», провести реинкарнацию оптико-электронного модуля. В основной массе это заделы предыдущих лет.

Рынка сбыта для новой РСП-2Ст нет. В том техническом облике, как он сейчас разрабатывается, его будет невозможно продать на экспорт и для аэродромов экспериментальной авиации. Потребуется дополнять его покупной аппаратурой. Гражданская авиация не приобретает такие изделия. Для военных существует РСП производства «Алмаз-Антей». Да, она дорогая, но она производится. Для того, чтобы выйти с РСП-2Ст на рынок МО РФ, потребуется от 3 до 5 лет. Вопрос в том, когда появится образец этого изделия и когда начнутся его испытания. Вероятней всего, опытный образец появится в 2022 году. Таким образом, с учетом времени на испытания это изделие может быть выведено на рынок только с 2023-2024 года. Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть работ по разработке передана соисполнителям типа ООО «НПК «ТИМ».

Радиолокатор «Миасс», очевидно, задумывался как современное изделие на замену устаревших локаторов типа ДРЛ. С другой стороны, в номенклатуре завода и серийно выпускается радиолокатор АОРЛ-1АМ. Необходимо активное продвижение его на рынок. Можно было бы понять идею нового руководства по созданию «Миасса» как совершенно нового изделия в S диапазоне, конкурентное лучшим мировым производителям, с хорошим экспортным потенциалом, но опять вмешиваются интересы ООО «НПК «ТИМ», у которого уже были наработки по радиолокатору в режиме L, и почему бы не продать их второй раз!? А именно, меняют рабочий диапазон частот первичного локатора без учета современных требований заказчика. Аналогичные изделия c S диапазоном у конкурентов уже есть и у «Алмаз-Антея», и у «Азимута». Когда наступит момент готовности изделия к реализации, рыночная ниша будет уже занята и локатор «Миасс» останется на бумаге. Но это никого не волнует, за это время деньги в дружественных структурах будут освоены. Та же ситуация и с «Таганаем». Аналогичные изделия уже давно представлены на рынке.

Выполнение Гособоронзаказа и Госконтрактов

Новому руководству достались в наследство договоры, заключенные в 2014-2017 годах, и в стадии проектирования у заказчиков находилось около двадцати изделий для поставок гражданской авиации (ГА) и министерству обороны (МО РФ). За два года работы нового директора и его команды практически отсутствуют договоры для работы на перспективу в 2021-2023 годах с учетом технологического цикла изготовления изделий. Имея четкие планы на 2019-2020 годы, руководство завода пыталось приобрести дорогостоящие транзисторы у не официального (ООО «ЭКБ-НЕВА»), но «своего» поставщика, а когда пришло «прозрение», решили заткнуть дырку поставкой модулей от ООО «НПК «ТИМ» и закупили транзисторы у официального поставщика, но срыв закупки комплектующих и материалов привел к отсутствию загрузки производственных цехов завода и как следствие к срыву сроков поставки изделий для нужд ГА и МО РФ. Такие действия руководителей предприятия подставили завод под срыв ГОЗ и ГК, хотя сроки изготовления по контрактам были более чем достаточные для своевременного изготовления изделий. В истории завода это произошло впервые!

В первом полугодии 2020 года завод частично выполнил поставки благодаря усилиям всего коллектива. По состоянию на август 2020 года так и остался не выполненным один договор по ГОЗ. Срыв сроков по нему составляет 10 месяцев! Завод уже выплачивает штрафы МО РФ, а это заводские деньги, прямые убытки акционера – государства в лице РОСТЕХ!

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что необходимые объемы выпуска продукции и часть договоров будут сорваны в 2020 году. Это поставит коллектив и руководство завода перед банкротством.

Очень удивляет позиция концерна «Вега», в который входит АО ЧРЗ «Полет», и руководителей РОСТЕХ, которые курируют предприятие и не предпринимают оперативных мер по спасению уникального завода, уничтожение которого очень тяжело скажется на эксплуатирующих предприятиях ГА и служб аэродромов МО РФ».

Редакция отправила официальные запросы руководству «Полета», в концерн «Вега» и в «Ростех».