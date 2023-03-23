23.03.2023
Челябинский опер подозревается в создании борделей
23.03.2023
ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку
23.03.2023
Большинство жителей Челябинской области доверяет российской армии
23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
23.03.2023
В Челябинске пройдет традиционный танцевальный турнир
23.03.2023
Пять челябинцев стали чемпионами России по шахбоксу
Челябинский опер подозревается в создании борделей
22.03.2023
Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег
20.03.2023
Хотел устроиться сиделкой: житель Череповца ограбил женщину в Челябинской области
11.03.2023
В Челябинской области стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью»
03.03.2023
Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023