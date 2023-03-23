Челябинский опер подозревается в создании борделей

Оперуполномоченный уголовного розыска райотдела полиции Челябинска подозревается – вместе с двумя другими, «гражданскими» фигурантами – в создании борделей.

Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили в отношении троих подозреваемых уголовное дело по части первой статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

«По данным следствия, подозреваемые в областном центре организовали работу двух спа-салонов, в которых за денежное вознаграждение предоставлялись интимные услуги», - сообщает региональное следственное управление СКР.

Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании меры пресечения.