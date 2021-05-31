31.05.2021
Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка
31.05.2021
В Челябинске нашли труп бешенной лисы
31.05.2021
Администрация Челябинска выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Шишкоедова
31.05.2021
Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 63 тысячи
31.05.2021
Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
31.05.2021
В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021