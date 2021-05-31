Челябинский велосипедист ответит в суде за переломы ног у ребенка

Прокуратура Металлургического района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего велосипедиста, сбившего восьмилетнего ребенка.

Пострадавший получил тяжкий вред здоровью, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Вечером 16 августа 2020 года мужчина ехал на велосипеде вдоль дороги на улице Богдана Хмельницкого.

«При движении на велосипеде по тротуару обвиняемый не выбрал безопасную скорость своего транспортного средства, своевременно не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки, подверг опасности и создал помехи для других участников движения, не спешился, в результате чего причинил малолетнему открытый перелом обеих костей голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью человека», - пояснила Мамаева.

Велосипедист обвиняется по части 1 статьи 268 УК РФ (нарушение участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Районная прокуратура в интересах ребенка направила в суд исковое заявление о возмещении морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья судебного участка №4 Металлургического района.