Челябинскому дому-аквариуму грозит штраф за незаконную деятельность

Челябинский дом-аквариум, ведущий свою историю с 1983 года, оказался вне закона. Выяснилось, что два первых месяца 2022 года уникальная выставка рыб и пресмыкающихся работала без лицензии.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. При этом нарушений ветеринарного законодательства специалисты не обнаружили.

«Объемы аквариумов позволяют живущим в нем рыбам свободно двигаться; гидрохимические показатели воды соответствуют основным требованиям к качеству воды; вне доступа посетителей в доме-аквариуме расположены рабочие кабинеты для приготовления кормов для рыб, нерестовая, изолятор и прочие. Животных, включённых в перечень животных, запрещенных к содержанию, не содержится», - отмечается в сообщении ведомства.

В надзорном органе напомнили, что с первого января 2022 года для осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах необходимо получить лицензию, которую выдаёт Россельхознадзор. По заявке от учреждения проводится специальное обследование, по итогам которого принимается решение о выдаче документа.

Дом-аквариум такую заявку не подал и тем самым нарушил ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Материалы дела по части второй статьи 14.1 КоАП РФ передадут в суд. Вопрос о выдаче лицензии дому-аквариуму пока решается.

Напомним, челябинский аквариум был открыт 17 июня 1983 года в парке «Металлург» (ныне парк имени Тищенко). В 2014 году дом-аквариум отреставрировали, в здании заменили все инженерные коммуникации, а также обновили аквариумы. Сооружение включено в мировую книгу аквариумов.