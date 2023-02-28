Челябинскую «Башню» замкнуло

Из торгового комплекса «Башня» в Челябинске эвакуировали посетителей. Произошло замыкание светильника.

Сегодня, 28 февраля, огнеборцы челябинского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в торговый комплекс «Башня».

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, на момент прибытия наших подразделений из здания эвакуировались около 100 человек. Произошло короткое замыкание светильника без последующего горения.