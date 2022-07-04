Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

Сегодня, четвертого июля, Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда о продлении срока заключения под стражу Андрея Микитася из Москвы, который является заместителем генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Эту информацию подтвердили в прокуратуре Челябинской области.

«Защита просила выпустить обвиняемого под залог или под домашний арест. Адвокаты настаивали на том, что он не собирается скрываться от следствия или воспрепятствовать расследованию уголовного дела. Также защита указывала на то, что у него на иждивении имеется ребенок», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 19 мая Центральный районный суд Челябинска продлил до 24 августа меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрея Микитася. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.