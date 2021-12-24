Завершено расследование уголовного дела в отношении Ивана Белавкина

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя регионального министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2020-го по март 2021-го года получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации при выполнении муниципального контракта.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Задержан Иван Белавкин был третьего июня этого года.

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым на сумму более восьми миллионов рублей дорогостоящих объектов недвижимости и земельных участков близким родственникам, денежные средства на приобретение которых не отражены им в ежегодных справках о доходах и расходах. Указанная информация направлена прокурору области для принятия мер прокурорского реагирования», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.