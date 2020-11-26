Чтобы не выплачивать долг, житель Уйского района соврал полицейским, что на него было совершено разбойное нападение

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Чтобы не выплачивать долг, житель Уйского района соврал полицейским, что на него было совершено разбойное нападение

В Уйском районе (Челябинская область) полицейские раскрыли обман местного жителя, который сообщил о том, что неизвестные напали на него, избили и забрали 328 тысяч рублей. За ложный донос мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В полиции Уйского района возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Стражам порядка поступило заявление от жителя поселка Мирный, который сообщил, что на него было совершено разбойное нападение. Мужчина сообщил неизвестные причинили ему телесные повреждения и похитили 328 000 рублей.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, мужчина, не желая отдавать большой долг кредиторы, решил разыграть нападение на себя. Для храбрости он выпил приличную дозу спиртного и стал с разбега с головой нырять в кучу дров. Он посчитал, что так он нанесен себе максимум видимых синяков.

«Сотрудниками полиции установлено, что заявитель должен был вернуть долг своему знакомому, но у мужчины не было необходимой суммы, и он умышленно сообщил в полицию ложную информацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.