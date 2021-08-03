Дело чиновников, похитивших миллионы при строительстве шорт-трека, передано в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя регионального министра строительства региона Татьяны Антоновой и экс-директора «Челябоблинвестроя» Константина Абаимова.

Они обвиняются в совершении преступлений при строительстве спортивного объекта по статьям УК РФ «Мошенничество», «Получение взятки» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления».

По предварительным данным, в период 2018-2019 годов обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 миллионов рублей при строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс регионального центра по шорт-треку Ледового Дворца «Уральская Молния».

«Также бывший заместитель министра и руководитель областного учреждения получили взятки в сумме 2,2 и 1,5 миллиона от директора организации – подрядчика за заключение и оплату иных контрактов. Легализуя незаконные средства, руководитель областного учреждения приобрел дорогостоящий автомобиль», - сообщил старший помощник СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступления выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.