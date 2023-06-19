Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» в селе Фершампенуаз в Нагайбакском районе (Челябинская область), где от упавшей с крыши наледи погиб 12-летний мальчик. Материалы поступили на рассмотрение в Нагайбакский районный суд.

«Прокурор Нагайбакского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального учреждения дополнительного образования Центр физкультурно-оздоровительный “Олимп”», сообщили в прокуратуре Челябинской области. Владимир Ишмекеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

ЧП произошло 10 марта 2023 года. С крыши физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» на 12-летнего мальчика упала глыба льда, от полученных травм ребенок скончался. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, руководитель не принял мер к очистке наледи со здания физкультурно-оздоровительного центра, а также мер по ограждению опасного участка. В результате ненадлежащего исполнения им своих обязанностей и произошла гибель ребенка.

Дело зарегистрировано в Нагайбакском районном суде 16 июня, в этот же день материалы дела переданы судье, пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в суде,

После гибели ребенка глава Нагайбакского муниципального района Иван Сурменев написал заявление о сложении полномочий. После гибели ребенка от падения глыбы в отставку по собственному желанию ушел глава Нагайбакского района Иван Сурменев. Депутаты приняли отставку главы 24 марта. А 27 мая главой Нагайбакского муниципального района был избран 38-летний Егор Тимофеев.