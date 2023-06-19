19.06.2023
Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд
19.06.2023
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
19.06.2023
«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса
19.06.2023
Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75
19.06.2023
Путин: Работать должно быть выгодно
19.06.2023
В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину
Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд
19.06.2023
Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд
13.06.2023
Главный инженер Челябинского областного ковидного госпиталя оставлен под стражей
12.06.2023
В ДТП в Челябинской области погибло шесть человек, в том числе трое детей
19.05.2023
Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023