Дело экс-заместителя министра здравоохранения региона отправлено в суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем хищение бюджетных средств в размере свыше 82 миллиона рублей в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Александра Кузнецова.

По версии следствия обвиняемый в нарушение установленного порядка проведения конкурсных процедур, исключив участие иных поставщиков, обеспечил победу при закупке конкретным коммерческим организациям и организовал подписание четырех государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения компьютерных томографов на сумму 191 миллионов рублей.

«Кроме того, указанное оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости на общую сумму более 82 миллиона рублей. В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», - сообщала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд.