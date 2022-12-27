27.12.2022
На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников
27.12.2022
Пинок кошки стоил челябинцу жизни
27.12.2022
В Челябинске запускается новый автобусный маршрут
27.12.2022
Александр Вагнер: проект студенческого кампуса в 2022 году прошел точку невозврата
27.12.2022
Новая библиотека на Тополиной аллее порадует поклонников экостиля
27.12.2022
В Челябинске сотрудник автосервиса угнал маршрутку
Дело экс-заместителя министра здравоохранения региона отправлено в суд
22.08.2022
В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану
15.06.2022
Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца
15.06.2022
Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения
14.06.2022
Суд отпустил домой замминистра здравоохранения Челябинской области
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022