Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд

Прокуратура Аргаяшского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 мая 2022 года в деревне Давлетбаева в туалете на приусадебном участке женщина родила ребенка, после чего, находясь в психотравмирующей ситуации, нанесла ему множество ножевых ранений, от чего наступила его смерть. Ребенок был найден в выгребной яме.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, женщина обиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного ребенка». Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд.

Это не первый подобный случай на Южном Урале.

Так, в 2018 году в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от того, что захлебнулась фекалиями. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Однако мать-убийца избежала наказания. Уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим - мужем и отцом новорожденного ребенка.