26.11.2021
Лучший работодатель: ММК завоевал «золото» рейтинга Forbes
26.11.2021
В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова
26.11.2021
За сутки ковид подтвердили у 649 южноуральцев, в том числе восьми школьников
26.11.2021
В Челябинской области закрыли еще три ковидные базы
26.11.2021
В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
Дело о горке: СК подозревает должностных лиц администрации Калининского района Челябинска в халатности
25.11.2021
СК возбудил уголовное дело по факту гибели молодых ребят в Златоусте
24.11.2021
Отвечать будет Колесник: установка детского комплекса в сквере за ледовой ареной «Трактор» вылилась в доследственную проверку
24.11.2021
В Челябинске бывший главный энергетик МБУ «ЭВИС» предстанет перед судом за взятки от бизнесменов
24.11.2021
В Магнитогорске экс-начальник подразделения судебных приставов стал фигурантом уголовного дела
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021