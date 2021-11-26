Дело о горке: СК подозревает должностных лиц администрации Калининского района Челябинска в халатности

В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности (часть первая статьи 293 УК РФ) при установке детского игрового комплекса в сквере за ледовой ареной «Трактор» в Калининском районе.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Челябинской области на основании результатов доследственной проверки.

По данным следствия, должностные лица органов местного самоуправления Калининского района допустили халатность при необоснованных изменениях, внесенных в муниципальный контракт по установке детского игрового комплекса.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц», - сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков.

Напомним, муниципальный контракт был заключен между районной администрацией и ООО «Ландшафт и Декор». Ситуация, на которую пожаловались местные жители, попала в поле зрения депутата Законодательного Собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой. Она обратилась в прокуратуру региона с просьбой провести по данному факту проверку и получила ответ от заместителя прокурора области Дениса Ситникова, который сообщил, что указанные ею доводы нашли свое подтверждение.

Главе Калининского района Сергею Колеснику надзорным ведомством было внесено представление, материалы были переданы в районный следственный отдел для проведения доследственной проверки, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.