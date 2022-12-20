Дело о смерти мужчин в больнице Еманжелинска на личном контроле Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности, повлекшей смерть мужчин в больнице Еманжелинска Челябинской области.

В социальной сети «А.Л. Текслер, помоги!» был опубликован видеоматериал, в котором жительницы Еманжелинска сообщают о том, что смерть их родственников наступила в одном из медицинских учреждений из-за бездействия врачей.

«В отделениях умирают люди, туда приходят своими ногами, а уходят на ритуальной Газели. Некоторые заведующие отделений берут деньги за места в стационарах, при этом назначают платные лекарства, которые надо приобрести в аптеках за свой счет. А потом оказывается, что лечение назначено неверно и приносит только вред», - говорится в сообщении.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по части третьей статьи 293 УК РФ – «Халатность».

Министерство здравоохранения Челябинской области проводит ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ «Городская больница№1» Еманжелинска».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, поставив его результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.