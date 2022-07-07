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07.07.2022 15:56

Делом о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске занялись прокуратура и СК

К делу о гибели девятилетнего мальчика в Челябинске подключилась прокуратура региона, организовавшая проверку по публикациям средств массовой информации о трагедии в ЖК «Привилегия».

Напомним, ребенок умер после падения с велосипеда вечером шестого июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал случившееся вопиющим случаем и заявил о начале проверки ответственных лиц – по предварительной информации, скорая помощь приехала на место происшествия лишь через сорок минут после того, как поступил вызов о случившемся.

В надзорном ведомстве заявили, что, если в ходе проверке будут выявлены нарушения соблюдения законодательства при оказании мальчику медицинской помощи, к виновным будут применены меры прокурорского реагирования.

Кроме проведения собственной проверки, прокуратура Челябинской области проконтролирует и ход процессуальной проверки следственных органов регионального следственного управления СК России.

Автор: Евгения Александрова
СКР
прокуратура Челябинской области
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Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора

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Реновация от компании «Голос.Девелопмент»

05.07.2022 12:32

Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф

05.07.2022 12:24

Жителя Южноуральска будут судить за двойное убийство, совершенное в присутствии трехлетнего ребенка

05.07.2022 12:23

В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка