Текслер назвал гибель ребенка в ЖК «Привилегия» вопиющим случаем и заявил о начале проверки

В ЖК «Привилегия» Челябинска вечером шестого июля погиб ребенок, скорая к которому приехала лишь через сорок минут. По предварительной информации, погибшему мальчику было девять лет; оказавшуюся смертельной травму он получил при падении с велосипеда.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал случившееся в своем телеграм-канале. Сегодня, седьмого июля, глава региона написал следующее: «Случай вопиющий. Детская смерть - это всегда трагедия. Мои соболезнования родным ребенка. Проверка действий ответственных лиц уже началась. Жду беспристрастных, объективных выводов и решений!».

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина также отреагировала на трагедию в своем телеграм-канале.

«Настроили за Шершнями тысячи «привилегированных» квадратных метров, но при этом никого не волнует, как будут обеспечиваться базовые социальные потребности людей. Скорая приехала через сорок минут! Причем по вызову не на температуру 37,5°, а на травму. Ребенок умер. Кто ответит за это?» - возмутилась Елена Вахтина.