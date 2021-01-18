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Депутат из Кунашакского района послал осужденного работать на пилораму к своей супруге

Депутат из Кунашакского района послал осужденного работать на пилораму к своей супруге

В Кунашакском районе (Челябинская область) будут судить председателя Совета депутатов Саринского сельского поселения Ильяса Такиуллина, который осужденного к обязательным работам, отправил отбывать наказание на пилораму с своей жене-предпринимательнице. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий»,

Следствием установлено, что местный житель, осужденный к наказанию в виде обязательных работ, был направлен для их отбытия в администрацию Саринского сельского поселения. В августе 2020 года он вместо главы поселения он обратился к председателю Совета депутатов Ильясу Такиуллину, для решения вопроса отбытия наказания.

«Обвиняемый, осознавая, что не имеет полномочий по привлечению к работам осужденных лиц, направил осужденного для выполнения работ на пилораму, принадлежащую его супруге - предпринимателю, тем самым незаконно использовал труд местного жителя», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Потом народный избранник направил в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об отработке осужденным 76 часов обязательных работ.

Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд.