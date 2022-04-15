Девочка, пропавшая в Каслях, найдена

В Каслинском районе (Челябинская область) сотрудники полиции разыскали ушедшую накануне из дома десятилетнюю девочку. Ее уже доставили в дежурную часть.

Как сообщили в региональном полицейском главке, школьницу заметили на улице в микрорайоне Ловашова Каслей начальник смены дежурной части капитан полиции Ольга Букина и инспектор по пропаганде ОГИБДД лейтенант полиции Ксения Левичева.

В настоящее время девочку доставили в районное ОМВД. Ее родители уведомлены и о том, что ребенок найден.