15.04.2022
На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети
15.04.2022
Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
15.04.2022
Челябинцев приглашают на «Велофест»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
15.04.2022
За сутки заболел ковидом 269 южноуральцев, выздоровели 493 человека, умерло восемь
15.04.2022
Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
26.03.2022
Пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области возглавит Елена Епимахова
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
11.02.2022
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
25.01.2022
Полицейские Челябинска почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022
Челябинцам рекомендуют обращаться в свои УК для перерасчета платы за «ржавую» воду
12.04.2022
В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
11.04.2022