ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска

Северо-запад Челябинска встал из-за пробок: госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Сегодня, девятого ноября, напротив дома 61 на Университетской набережной произошло столкновение двух автомобилей – «Тойота» и «Ауди».

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, в результате ДТП пострадавших нет, но из-за аварии образовалась пробка.

Стражи порядка напоминают, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, не совершать резкие маневры, а также учитывать погодные условия и заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.