Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) задержали подозреваемого в мошенничестве юношу 2006-го года рождения, жертвами которого стали две пожилые жительницы города – его Правобережного и Орджоникидзевского районов.

Юного злоумышленника, которому две женщины 82-х и 83-х лет отдали 197 и 400 тысяч рублей соответственно, задержали оперативники местного подразделения уголовного розыска. Потерпевшие, поверившие незнакомцу, думали, что эти деньги помогут выручить их родных – внучку и сноху, которые якобы попали в ДТП. О случившемся мошенник сообщал обеим жертвам по телефону.

Потерпевшую из Орджоникидзевского района незнакомцы убедили написать заявление, чтобы ответственность родственницы за совершенное ДТП переквалифицировали с уголовной на административную. После этого велели разложить имеющиеся деньги в пачки по номиналу и переписать все купюры, затем собрать постельное белье, вложить туда банкноты и передать все пришедшему за деньгами человеку, впускать которого в квартиру – отмечал мошенник – не нужно.

После передачи денег потерпевшие обратились в органы внутренних дел с заявлением. Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску. Подозреваемым оказался ранее не судимый житель Челябинска.

Установлено, что юноша приезжал на адреса проживания пенсионерок, забирал деньги и переводил их на счета неизвестных лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием отдела полиции «Правобережный» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет. Часть похищенных денежных средств изъята. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные установление иных причастных к преступлению лиц.