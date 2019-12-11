Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию
Происшествия
Сегодня, 15:03

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. Они признаны виновными в похищении человека и вымогательстве у него полутора миллиона рублей.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Подсудимые совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения долга последнего схватили потерпевшего, нанесли телесные повреждения, требуя вернуть полтора миллиона рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, затем подсудимые поместили мужчину в автомобиль. Остановив машину около лесополосы, соучастники продолжали требовать возврата денежных средств, нанесли потерпевшему многочисленные удары кулаками, ногами и деревянными палками по голове и телу. После чего потребовали написать расписку об обязательстве выплаты денежных средств и отпустили потерпевшего.

Виновным назначено наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отправить новость
Происшествия
26.11.19 12:17
В Сосновском районе иномарка протаранила машину ГУФСИН
Общество
25.11.19 17:00
Осужденные «восьмерки» сделали Сосновскому району подарок
Экономика
22.11.19 15:02
В Челябинской области материально поддержат семьи погибших военнослужащих
Федерация
14.11.19 14:06
ФСИН обзаведётся ПВО? Тюремщикам разрешат отстреливать дроны
Вчера, 14:01
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Вчера, 11:29
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Вчера, 09:54
За сутки в ДТП в Челябинске пострадали 4 детей
09.12.19 17:16
Пьяный челябинец избил водителя BMW и угнал его авто
09.12.19 15:16
Убийца девушки из Екатеринбурга останется в СИЗО
09.12.19 14:30
В Челябинской области зарегистрированы новые случаи бешенства
09.12.19 13:09
Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
09.12.19 12:35
В Шереметьево совершил посадку самолет из Челябинска с неисправным оборудованием
09.12.19 12:11
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
09.12.19 11:13
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Происшествия
Сегодня, 14:25
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Общество
Сегодня, 14:59
Челябинцам обещают долгую жизнь
Новости
Сегодня, 15:46
Экономика
Об отношении крупного бизнеса к повышению заработных плат узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 15:44
Культура
Челябинская драма отмечает 80-летие известного актёра Николая Ларионова
Сегодня, 14:04
Федерация
На защиту высокотехнологичных МСП встанет хайтек-омбудсмен
Сегодня, 14:01
Федерация
О чем мечтают российские дети. Список подарков от Деда Мороза
Сегодня, 13:49
Экономика
Завод «Карабашмедь» получил премию EcoWorld 2019
Материалы рубрики
Сегодня, 11:29
Происшествия
В Челябинской области задержали крупную партию подозрительных елок
Сегодня, 11:27
Происшествия
Число жертв тренера из Озерска, подозреваемого в педофилии, увеличилось
Сегодня, 10:18
Происшествия
В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга
Вчера, 14:01
Происшествия
В Челябинске лже-соцработницы разменяли пенсионерке купюры на билеты «Банка приколов»
Вчера, 11:29
Происшествия
Почти 2,5 тысячи незаконно распространяемых SIM-карт изъято в УрФО с начала года
Теги
ГУФСИН
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика