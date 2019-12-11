Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию

Ленинский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. Они признаны виновными в похищении человека и вымогательстве у него полутора миллиона рублей.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Подсудимые совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения долга последнего схватили потерпевшего, нанесли телесные повреждения, требуя вернуть полтора миллиона рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, затем подсудимые поместили мужчину в автомобиль. Остановив машину около лесополосы, соучастники продолжали требовать возврата денежных средств, нанесли потерпевшему многочисленные удары кулаками, ногами и деревянными палками по голове и телу. После чего потребовали написать расписку об обязательстве выплаты денежных средств и отпустили потерпевшего.

Виновным назначено наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.