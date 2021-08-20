Двум челябинцам грозит пожизненное заключение за наркоторговлю

В Челябинске задержаны двое местных жителей, организовавших реализацию синтетического наркотика в областном центре и других населенных пунктах региона.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области установили, что подозреваемые планировали осуществлять сбыт «синтетики» бесконтактным способом - с помощью сети Интернет, раскладывая «закладки».

«Оперативники изъяли в местах хранения, а также по месту проживания задержанных около одного килограмма наркотического средства синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы», - сообщила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк.

Задержанные заключены под стражу. Полицейские проводят мероприятия по установлению соучастников фигурантов, причастных к незаконному обороту наркотиков.