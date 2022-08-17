Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка

На озере Коноплянка утонул житель Кыштыма (Челябинская область). Пропажу 30-летнего мужчины заметили не сразу: он и раньше иногда не приходил ночевать домой. Однако родные не переставали беспокоиться и спустя несколько дней заявили о пропаже в полицию.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, в ходе сбора информации выяснилось, что кто-то видел мужчину в выходные отдыхающим на берегу озера Коноплянка, расположенного в черте Кыштыма, рядом с жилыми домами частного сектора, кто-то слышал крик о помощи.

К поиску на воде были привлечены спасатели Кыштымского отряда областной ПСС. В ходе обследования с лодки береговой линии и участка озера, прилегающего к жилому сектору, спасатели обнаружили и подняли с глубины около трех метров тело мужчины, полностью опутанное водорослями, транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции.

В погибшем опознали пропавшего кыштымца, на момент смерти он находился в одежде, в наручных часах, в кармане сотовый телефон. Точную причину гибели и обстоятельств происшествия предстоит установить следствию.