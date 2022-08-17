17.08.2022
Жительница Миасского оформила на себя два кредита «доверия» для лжеполицейских
17.08.2022
Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка
17.08.2022
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка залетела под стоящий грузовик, двое погибших
17.08.2022
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
17.08.2022
Кино за колючей проволокой: в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Надежда»
17.08.2022
Перекресток Калининского района вместо цветников «украсили» незаконные ларьки
Его пропажу заметили не сразу: житель Кыштыма утонул на озере Коноплянка
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022