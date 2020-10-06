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Экс-глава Копейска вышел на свободу

Происшествия
Сегодня, 13:09
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, шестого октября, вывший глава Копейска Вячеслав Истомин, отбывавший срок за получение взятки в особо крупном размере, вышел из колонии на свободу.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в ГУФСИН по Челябинской области.

Ходатайство Вячеслава Истомина об освобождении раньше положенного срока суд удовлетворил 25 сентября. Это была его шестая  попытка выйти по УДО, а так срок его исправления в местах заключения истекал в 2021 году.

Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки в особо крупном размере». 

Как было установлено, Вячеслав Истомин за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, а также в виде денег, в общей сумме около 895 тысяч рублей.

Кроме того, от директора одного из коммерческих обществ глава Копейска получил 920 тысяч рублей за содействие при заключении договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.

В итоге Истомин был приговорен к 4,5 года колонии и пятимиллионному штрафу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Вячеслав Истомин
ГУФСИН
Копейск
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