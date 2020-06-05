Экс-главе Копейска снова не удалось выйти на свободу по УДО

Бывший глава Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин снова не смог выйти из колонии условно-досрочно и добиться замены еще неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Экс-чиновник поторопился подать ходатайство.

Ходатайство бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина, отбывающего наказание за получение взятки, Копейский городской суд рассмотрел сегодня, пятого июня.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Копейского городского суда Ольга Кадочникова, на заседании было вынесено постановление о прекращении ходатайства Истомина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Такое решение связано с преждевременностью принесения адвокатом в суд указанного ходатайства. С момента подачи предыдущего ходатайства должно пройти шесть месяцев.

Это была уже четвертая попытка бывшего главы Копейска выйти из колонии условно-досрочно. Первый раз данный вопрос рассматривался третьего октября 2019 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства. Тогда Вячеславу Истомину помешали выйти на свободу многочисленные дисциплинарные взыскания.

24 января 2020 года Вячеслав Истомин предпринял новую попытку добиться замены неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Суд снова отказал бывшему чиновнику.

Затем рассмотрение дела Истомина снова перенесли. Данное решение было связано с поступлением дополнительных вопросов по ходатайству адвоката обвиняемого.

Напомним, Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки в особо крупном размере».

Как было установлено, Вячеслав Истомин за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, а также в виде денег, в общей сумме около 895 тысяч рублей.

Кроме того, от директора одного из коммерческих обществ глава Копейска получил 920 тысяч рублей за содействие при заключении договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.

В итоге Истомин был приговорен к 4,5 года колонии и пятимиллионному штрафу.