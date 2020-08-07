У экс-главы Копейска появился шанс выйти на свободу по УДО

Сегодня, седьмого августа, Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу защитника осужденного бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина и отменил постановление суда Челябинской области от четвертого июня 2020 года, которым было прекращено производство по ходатайству адвоката об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказания, в связи с нарушением срока повторной подачи ходатайства.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ», официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова, суд апелляционной инстанции направил материал в отношении Вячеслава Истомина на новое рассмотрение в тот же суд.

Напомним, пятого июня 2020 года Вячеслав Истомин снова не смог выйти из колонии условно-досрочно и добиться замены еще неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Экс-чиновник поторопился подать ходатайство.

Это была уже будет пятая попытка бывшего главы Копейска выйти из колонии условно-досрочно.

Вячеслав Истомин был задержан 25 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки в особо крупном размере».

Как было установлено, Вячеслав Истомин за подписание в интересах взяткодателя постановлений о предоставлении в аренду земельных участков и за согласование вопросов по размещению объектов на этих земельных участках, а также за оказание общего покровительства, получил от предпринимателя взятку в виде оказания незаконных услуг имущественного характера, а также в виде денег, в общей сумме около 895 тысяч рублей.

Кроме того, от директора одного из коммерческих обществ глава Копейска получил 920 тысяч рублей за содействие при заключении договоров поставки оборудования в ходе реализации муниципальных программ по модернизации системы образования.

В итоге Истомин был приговорен к 4,5 года колонии и пятимиллионному штрафу.