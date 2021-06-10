10.06.2021
Спасибо новому сервису: теперь играть с МегаФоном станет еще интереснее
10.06.2021
В День семьи, любви и верности на Южном Урале пойдут под венец 143 невесты
10.06.2021
Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
10.06.2021
Самые маленькие воспитанники челябинского садика стали счастливыми обладателями зеленых беретов
10.06.2021
Челябинским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов
10.06.2021
В челябинском Саду Победы проведет зарядку чемпион России и Европы по бадминтону
Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона
06.10.2020
Экс-глава Копейска вышел на свободу
07.08.2020
У экс-главы Копейска появился шанс выйти на свободу по УДО
29.05.2020
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти по УДО
24.01.2020
Суд отказал экс-главе Копейска в досрочном выходе из колонии
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021