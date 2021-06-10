Экс-главу Копейска обязали вернуть 1,8 миллиона

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила без изменений решение о взыскании с бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина одного миллиона 814 тысяч рублей. Крупную сумму денег экс-мэр получил в виде взяток.

«Являясь главой муниципального образования «Копейский городской округ» с 2011 по 2014 годы он получил взятки на сумму 920 тысяч рублей за совершение действий в пользу коммерческой организации при заключении и исполнении договоров на поставку оборудования, а также систематически получал взятки в виде денег, иного имущества и незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера за совершение в пользу предпринимателя действий по оказанию общего покровительства при предоставлении в аренду земельных участков, - напомнила обстоятельства преступления старший помощник прокурора Наталья Мамаева. - Таким образом, получил от предпринимателя денежные средства и имущество на общую сумму 894 224 рубля».

В 2017 году Копейский суд признал Истомина виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Однако, в октябре 2020 года экс-мэр вышел из мест лишения свободы по УДО.

Вместе с тем, Центральный районный суд 24 декабря 2020 года удовлетворил иск прокурора Копейска о взыскании с Истомина 1,8 миллиона рублей, полученных в виде взяток.

«Ответчик обжаловал решение суда, полагая, что прокурором пропущен срок исковой давности, который исчисляется с момента возбуждения уголовного дела. Судебные инстанции согласились с позицией прокуратуры, полагавшей, что срок давности надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу», - пояснила Мамаева.

Таким образом, вышестоящий суд подтвердил обоснованность требований прокурора о взыскании 1,8 миллиона рублей.

Напомним, Вячеслава Истомина задержали 25 июля 2016 на своем рабочем месте.