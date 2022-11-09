Экс-глава КСП Челябинска требует восстановить ее в должности

Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова будет оспаривать свое увольнение в суде. Иск она подала к городской Думе Челябинска.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Калининского районного суда Инна Фомичева, в иске Наталья Гутова требует восстановить ее в должности, а также взыскать с ответчика 100 тысяч рублем компенсации морального вреда, 45 с небольшим тысяч в качестве ущерба, а также еще 60 тысяч судебных расходов.

Напомним, председатель Контрольно-счетной палаты города Челябинска Наталья Гутова досрочно покинула занимаемый пост за нарушение законодательства о противодействии коррупции 26 октября 2022 года.

Соответствующее решение об отставке главы КСП города принято по результатам рассмотрения представления прокуратуры на заседании Челябинской городской Думы. Глава КСП города нарушила законодательство о противодействии коррупции, не устранив нарушение, связанное с возникшим конфликтом интересов. Наталья Гутова приняла на работу родственника, не уведомив при этом должным образом соответствующие службы о возможном конфликте интересов.

Законом предусмотрена единственная мера юридической ответственности при выявлении такого нарушения – досрочное сложение полномочий.