25.10.2022
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
25.10.2022
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона
25.10.2022
«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре
25.10.2022
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
25.10.2022
Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь
25.10.2022
«Манекен» приглашает на экспериментальные постановки (16+)
Председатель КСП Челябинска отправлена в отставку из-за конфликта интересов
08.12.2021
В Челябинске скончался бывший председатель КСП города Юрий Ветриченко
20.10.2020
В Челябинске сменится председатель контрольно-счетной палаты
29.07.2019
Переплата больше 130 миллионов: Челябинск намерен купить дорогущие автобусы с криобаками
14.06.2019
С первых шагов ООО «ОГТ», судя по всему, было обречено на неэффективность
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022