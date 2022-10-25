Председатель КСП Челябинска отправлена в отставку из-за конфликта интересов

Председатель Контрольно-счетной палаты города Челябинска Наталья Гутова досрочно покидает занимаемый пост за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Соответствующее решение об отставке главы КСП города принято по результатам рассмотрения представления прокуратуры на заседании Челябинской городской Думы 26 октября.

Глава КСП города нарушила законодательство о противодействии коррупции, не устранив нарушение, связанное с возникшим конфликтом интересов.

Как сообщил осведомленный источник, Наталья Гутова приняла на работу родственника, не уведомив при этом должным образом соответствующие службы о возможном конфликте интересов.

Законом предусмотрена единственная мера юридической ответственности при выявлении такого нарушения – досрочное сложение полномочий.

«Депутаты рассмотрели представление прокурора города Челябинска об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, связанном с конфликтом интересов, в отношении председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска Натальи Гутовой, и приняли решение о досрочном освобождении её от занимаемой должности», - сообщает пресс-служба Гордумы.

Напомним, Наталья Гутова заняла пост председателя Контрольно-счетной палаты Челябинска 31 октября 2020 года. До этого она руководила управлением муниципальных закупок администрации Челябинска. Контракт с Гутовой был заключена на пять лет.

Гутова сменила на посту главы КСП города Юрия Ветриченко, полномочия которого были прекращены в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.