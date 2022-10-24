Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, послужившей причиной гибели подростка

Сосновский районный суд (Челябинская область) вынес приговор бывшей главе Теченского сельского поселения, которая не обеспечила безопасную эксплуатацию подстанции. В результате погиб ребенок, который туда забрался.

В суде установлено, что подсудимая допустила недобросовестное отношение к должностным обязанностям, допустив доступ посторонних лиц внутрь электрической подстанции. В результате подросток залез туда в поисках электрокабеля и получил электротравму, не совместимую с жизнью.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Также суд удовлетворил иск матери погибшего ребенка о взыскании с осужденной морального ущерба в сумме один миллион рублей.